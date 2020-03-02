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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 20:04,Son Güncelleme:/

Canlı | Kayserispor-Göztepe

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Canlı | Kayserispor-Göztepe
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Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Pedro Henrique, Kravets.

Göztepe: Beto; Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan; Andre Castro, Soner Aydoğdu; Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler; Jerome.

Canlı | Kayserispor-Göztepe

Canlı | Kayserispor-Göztepe

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