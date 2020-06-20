Canlı | Kayserispor - Gençlerbirliği

İLK 11'LER:

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Rienstra, Diego, Yasir, Campanharo, Djedje, Henrique, Mensah, Hasan, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Baiano, Halil, Yasin, Berat, Candeias, Arda, Sio, Stancu

MAÇTAN BİLGİLER

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da başlayan müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper Tatlısu'nun yanı sıra, sarı kart cezalıları Erdem Özgenç ve Flavio Ramos, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapamayacak. İttifak Holding Konyaspor maçında cezasını tamamlayan Fabricio Baiano ise yeniden takımdaki yerini alabilecek.

Robert Prosinecki göreve geldikten sonra Süper Lig'de topladığı 12 puanın dokuzunu iç sahada alan Kayserispor, Hırvat teknik adam yönetiminde henüz evinde rakiplerine mağlup olmadı. Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Gençlerbirliği, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında Gençlerbirliği ve Kayserispor'dan daha fazla puan kaybeden tek takım Trabzonspor.

Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol yiyen takım Kayserispor. Aynı süreçte Gençlerbirliği'nden daha az gol atan herhangi bir ekip yok. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde kalesine Kayserispor'dan daha fazla isabetli şut gelen tek takım Lecce. Bernard Mensah, sezonun ikinci yarısında Kayserispor formasıyla çıktığı sekiz Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Süper Lig'de takımının attığı gollerin en büyük bölümüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Gençlerbirlği forveti Bogdan Stancu. Süper Lig'de Kayserispor'a rakip olduğu son beş maçı kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk beş karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

Kayserispor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kayserispor Gençlerbirliği maçı saat 18:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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