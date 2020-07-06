Canlı | Kayserispor - Beşiktaş

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Kayserispor 0-0 Beşiktaş

Kayserispor maça hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Kravets'in vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Pedro Henrique, Enver Cenk, Campanharo, Kravets

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.

Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosenicki ise ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Miguel Lopes'e ilk 11'de şans tanıdı.



Prosinecki, Beşiktaş karşısında ilk 11'de Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Brice Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique ve Artem Kravets'e görev verdi.

Kayserispor'da Yasir Subaşı da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Sarı kart sınırında bulunan kaleci Lung ile Rienstra ise Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor, son iki karşılaşmadan birer puan çıkarmayı başardı. Kayserispor ile karşılaştığı son 11 Süper Lig maçında da gol atan ve rakibine mağlup olmayan Beşiktaş, son yenilgisini rakip fileleri havalandıramadığı son karşılaşmada aldı. Bu sezon Robert Prosinecki göreve geldikten sonra çıktığı 12 Süper Lig maçında 1.5 puan ortalaması tutturan Kayserispor, daha önceki 17 karşılaşmada sadece 10 puan toplamıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi.. İşte karşılaşma öncesi son notlar.

Son iki Süper Lig maçını kazanan ve rakip filelere toplam 8 gol gönderen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.

Kayserispor adına bu sezon en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Bernard Mensah, bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Ganalı oyuncunun oynamadığı altı Süper Lig maçını da kaybetti ve kalesinde toplam 27 gol gördü.

Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Pedro Henrique , iç sahada çıktığı son beş karşılaşmanın dördünde birer gol kaydetti. Burak Yılmaz, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı 20 golün %60'ına doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri olan Kayserispor'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giydiği son 10 karşılaşmada 13 gol kaydetti.

Süper Lig'in son iki haftasında Denizlispor ve Konyaspor filelerini havalandıran Abdoulaye Diaby, Club Brugge forması giydiği Aralık 2017'den bu yana üç maçlık gol atma serisi yaşamıyor.

Süper Lig kariyerindeki ilk asisti Konyaspor karşılaşmasında yapan Rıdvan Yılmaz, 2014/15'ten bu yana Beşiktaş formasıyla gol pası veren en genç oyuncu oldu.

Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı.

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'deki maçlar



Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Beşiktaş maçı saat 21:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.