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Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Canlı | Kayserispor BB Erzurumspor maçı

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Canlı | Kayserispor BB Erzurumspor maçı
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Süper Lig'de ilk hafta galibiyetle tanışamayan iki takım Kayserispor ve BB Erzurumspor, ikinci hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip ediyoruz.

Süper Lig'in ikinci haftasında Cumartesi gününün ilk maçı Kayserispor ile BB Erzurumspor arasında oynanıyor. İki takım da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Kayseri'de oynanan maçı canlı takip ediyoruz.

İkinci yarı oynanıyor

Kayserispor 0-2 BB Erzurumspor

GOL: 42' Rashad Muhammed, 45+4 Novikovas

Kayserispor 11'i: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

B.B Erzurumspor 11'i: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Novikovas’ın ara pasında Gabriel Overtan ceza alanı içerisinde topla buluştu. Overtan’ın sert şutunda kaleci Lung sağına uzanarak topu kornere çeldi.

30. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda defanstan seken meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.

33. dakikada kullanılan serbest vuruşta Muğdat, pasını Hasan Hüseyin’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada Novikovas’ın ara pasında topu alan Rashad Muhammed'in vuruşu kaleci Lung’dan döndü. Ardından tekrar Muhammed’e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Novikovas, düzgün ve isabetli bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

 

Kayserispor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor BB Erzurumspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı | Kayserispor BB Erzurumspor maçı

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