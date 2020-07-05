Canlı | Kasımpaşa - Sivasspor
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA 0-0 SİVASSPOR
İlk yarı sonucu: 0-0
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5' Soldan yapılan ortada Yatabare kafayı vurdu, top kaleci Ramazan'da kaldı.
43' Aytaç'ın pasında Thiam ceza yayı sağından sert vurdu, Samassa köşeye giden topa son anda dokundu.
44' Sivasspor ceza alanında oluşan karambolde önce Thiam ardından Koita topu kaleye gönderemedi.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur, Ziya, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayan Kasımpaşa-Sivasspor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Sivasspor maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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