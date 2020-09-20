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Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Canlı | Kasımpaşa - Rizespor

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Canlı | Kasımpaşa - Rizespor
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Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

KASIMPAŞA 1-0 RİZESPOR

GOL: 13' Varga

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda

Kasımpaşa - Rizespor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Rizespor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Maçı beIN SPORTS 1 kanalı canlı yayınlıyor.

Canlı | Kasımpaşa - Rizespor

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