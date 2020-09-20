Canlı | Kasımpaşa - Rizespor
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.
KASIMPAŞA 1-0 RİZESPOR
GOL: 13' Varga
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda
Kasımpaşa - Rizespor maçı hangi kanalda?
Kasımpaşa ile Rizespor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Maçı beIN SPORTS 1 kanalı canlı yayınlıyor.
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