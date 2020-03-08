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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Canlı | Kasımpaşa - Kayserispor

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Canlı | Kasımpaşa - Kayserispor
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Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralar adına oldukça önem taşıyan maçta Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Kritik maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Kayserispor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın ligde kalma adına avantaj sağlayacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Zorlu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden takip edebilirsiniz.

Canlı | Kasımpaşa - Kayserispor

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