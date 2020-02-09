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Spor Arena
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Canlı | Kasımpaşa-Galatasaray

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Canlı | Kasımpaşa-Galatasaray

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem 

Kasımpaşa: Fatih, Tirpan, Meriah, Brecka, Hadadi, Hadergjonaj, Tarkan, Aytaç, Ndongala, Quaresma, Thiam.

Canlı | Kasımpaşa-Galatasaray

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.

Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

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