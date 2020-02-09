Canlı | Kasımpaşa-Galatasaray

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem

Kasımpaşa: Fatih, Tirpan, Meriah, Brecka, Hadadi, Hadergjonaj, Tarkan, Aytaç, Ndongala, Quaresma, Thiam.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR



İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.



Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.



Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.



Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.



EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.