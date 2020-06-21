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Haber Giriş: 21.06.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Canlı | Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Canlı | Kasımpaşa - Fenerbahçe
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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Canlı | Kasımpaşa - Fenerbahçe

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı başladı
Canlı Anlatım

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.
36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

 

Canlı | Kasımpaşa - Fenerbahçe

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