Canlı | Kasımpaşa Denizlispor maçı

Kasımpaşa ile Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 0

Denizlispor: 0

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Denizlispor, 5 eksikle İstanbul'a gitti

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip 5 eksikle

İstanbul’a hareket edecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Horozlar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleşen son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde, öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman, yapılan taktik çalışmalar ile sona erdi.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılarda tedavileri devam eden Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek kafile listesine dahil edilmedi. Denizlispor'un Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Federico Varela, İsmail Aissati, Recep Niyaz, Eren Kıryolcu, Mert Sarıkuş, Alihan Kalkan, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Muris Mesanovic ve Hugo Rodallega."

Kasımpaşa Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlad.. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor

Denizlispor zincir kırmak istiyor

Süper Lig’de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, Oğuz Yılmaz, Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligde bu sezon yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 haftada 6 puan toplayıp düşme hattında sondan ikinci olan Denizlispor, şansının tutmadığı rakibi önünde zincir kırmaya çalışacak.

Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7’sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa’ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak Denizlispor’un maça Pantilimon - Özer, Mustafa, Leismann, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati ve Rodallega ilk 11’yle çıkması bekleniyor.