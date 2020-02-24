Canlı | Kasımpaşa-Denizlispor

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Meriah, Tirpan, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Ndongala, Koita

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Murawski, Sackey, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

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Quaresma'nın Beşiktaş günlerinden! Kocaelispor'a enfes bir gol...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Kasımpaşa'da David Pavelka'nın sakatlığı sürüyor, Mame Thiam ise sarı kart cezalı. Ricardo Quaresma'nın durumu maç saati netleşecek. Portekizli yıldız oynamak istediğini açıkladı.

Denizlispor cephesinde Tiago Lopes, Ogenyi Onazi ve Zakarya Bergdich sakatlığı devam ediyor, takımın İstanbul kafilesinde yer almadılar.

Kasımpaşa evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kaybederken, Denizlispor 7 maçtır 3 puana hasret!

Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodellaga, daha önce Kasımpaşa'ya 4 gol atmıştı. Kasımpaşa'nın en golcü ismi Mame Thiam'ın yokluğunda gözler Gohou'nun üzerinde olacak...





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