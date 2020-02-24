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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Canlı | Kasımpaşa-Denizlispor

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Canlı | Kasımpaşa-Denizlispor
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Süper Lig'de 23. hafta maçında Kasımpaşa ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.

 İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Meriah, Tirpan, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Ndongala, Koita

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Murawski, Sackey, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

Canlı | Kasımpaşa-Denizlispor

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Denizlispor kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Kasımpaşa-Denizlispor

Quaresma'nın Beşiktaş günlerinden! Kocaelispor'a enfes bir gol...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Kasımpaşa'da David Pavelka'nın sakatlığı sürüyor, Mame Thiam ise sarı kart cezalı. Ricardo Quaresma'nın durumu maç saati netleşecek. Portekizli yıldız oynamak istediğini açıkladı.

Denizlispor cephesinde Tiago Lopes, Ogenyi Onazi ve Zakarya Bergdich sakatlığı devam ediyor, takımın İstanbul kafilesinde yer almadılar.

Kasımpaşa evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kaybederken, Denizlispor 7 maçtır 3 puana hasret!

Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodellaga, daha önce Kasımpaşa'ya 4 gol atmıştı. Kasımpaşa'nın en golcü ismi Mame Thiam'ın yokluğunda gözler Gohou'nun üzerinde olacak...

Canlı | Kasımpaşa-Denizlispor

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