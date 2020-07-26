Canlı | Kasımpaşa - Başakşehir

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KASIMPAŞA 3-0 BAŞAKŞEHİR

GOL: 9' Koita, 27' Koita, 62' Yusuf Erdoğan

İlk yarı sonucu: 2-0

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9' Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağlarla buluştu. Koita bu sezon 11. golünü attı.

18' Kasımpaşa'da Aytaç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

23' Maça su molası verildi

27' Yine Koita attı! Thiam'ın ceza sahasının sağından arka direğe yaptığı ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Koita bir kez daha ağları sarstı.

29' Mehmet Topal sarı kart gördü.

36' Başakşehir'de Aziz Behich'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan'da kaldı.

40' Başakşehir'de Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

44' Başakşehir'de Eljero Elia, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi

46' Başakşehir 2. yarıya 3 değişiklikle girdi. Elia, Mehmet Topal ve Aziz Behich kenara geldi. Mahmut Tekdemir, Demba Ba ve Clichy oyunda

56' Thiam ceza alanı solundan sıfıra inerken içeri çevirdi, Yusuf arka direkte boş kaleye gönderemedi topu.

58' Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.

62' Koita'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

Süper Lig Cemil Usta sezonunun son maçında Kasımpaşa Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Şampiyonluk maçı sonrası turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda 26 Temmuz'da karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Maç beIN Sports HD 1 kanalından yayınlanıyor.

KUTLAMALAR BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi kulüpte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

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