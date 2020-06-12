Canlı | Juventus-Milan
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan'ı konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İtalya'nın iki köklü kulübü Juventus ve Milan, İtalya Kupası yarı final mücadelesinde ter döküyor.
JUVENTUS MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan'ı konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayankarşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.
JUVENTUS'TA RONALDO DEPREMİ
İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera'ya göre, Cristiano Ronaldo bu sezon sonunda Juventus'la karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrılacak. Portekizli yıldızın yeni adresi eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi Paris Saint-Germain de olabilir.
Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun ardından İtalyan devinden ayrılabilir. Portekizli yıldızla ilgili transfer iddiası İtalyan basınından geldi.
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