Canlı | Juventus-Inter
İtalya Ligi'nin iki büyük takımı Juventus ve İnter, Serie A'nın 27. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Juventus XI: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Costa, Ronaldo, Higuain.
Inter XI: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro.
İtalya Serie A'da Juventus formasıyla gururlandıran Merih Demiral, 22. yaşını kutluyor.
İtalyan devi de Milli futbolcumuzu unutmadı ve yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı.
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