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Spor Arena
Haber Giriş: 08.03.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Canlı | Juventus-Inter

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Canlı | Juventus-Inter
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İtalya Ligi'nin iki büyük takımı Juventus ve İnter, Serie A'nın 27. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Juventus XI: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Costa, Ronaldo, Higuain.

Inter XI: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro.

Canlı | Juventus-Inter

İtalya Serie A'da Juventus formasıyla gururlandıran Merih Demiral, 22. yaşını kutluyor.

İtalyan devi de Milli futbolcumuzu unutmadı ve yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı.

Canlı | Juventus-Inter

 

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