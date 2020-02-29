Canlı İzle | Valencia-Real Betis

La Liga'da kritik El Clasico öncesi ligin iki köklü ekibi Valencia ile Real Betis, Mestalla Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 18.00 başlayan mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart Youtube yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran, Gomez, Gameiro

Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Edgar, Sidnei, Moreno, Guardado, Canales, Joaquin, Fekir, Borja





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