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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 18:05,Son Güncelleme:/

Canlı İzle | Valencia-Real Betis

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Canlı İzle | Valencia-Real Betis
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İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 26. haftasında Valencia, sahasında Real Betis'i konuk ediyor. Bu kritik mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz.

La Liga'da kritik El Clasico öncesi ligin iki köklü ekibi Valencia ile Real Betis, Mestalla Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 18.00 başlayan mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart Youtube yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran, Gomez, Gameiro

Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Edgar, Sidnei, Moreno, Guardado, Canales, Joaquin, Fekir, Borja

Canlı İzle | Valencia-Real Betis

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