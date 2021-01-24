Canlı İzle | Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile sayfamızdan güncel bir şekilde bulabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR 0-0 GALATASARAY

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Yeni Malatyaspor'dan geldi. 9. dakikada Umut'un sert ortasına penaltı noktası üzerinde Acquah'ın kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

Mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Zeminin bozukluğu dikkat çekiyor. İki takım da pas hataları yapıyor.

Bu kez Galatasaray tehlikeli geldi! Feghouli'nin pası ile hareketlenen Ryan Babel'in şutunu Abdulsamed kurtardı.



İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı bugün saat 16:00’da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor.

KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor.

YENİ MALATYASPOR'DA MAÇ ÖNCESİ İKİ SAKATLIK

Galatasaray'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir'in ve futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Ertaç'ın 4-6 hafta, Mustafa'nın ise 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMANDA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor.

Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.

Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

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