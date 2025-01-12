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Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı muhtemel 11'ler

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#Trabzonspor#Antalyaspor#Süper Lig
Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 11:08

Trabzonspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında mücadele edecek. Bordo mavili ekip sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi yakalamak istiyor. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi. Antalyaspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara yükselmek istiyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı muhtemel 11'i ve canlı yayın kanalı...

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Trabzonspor, Süper Lig 19’uncu hafta mücadelesinde Antalyaspor’u konuk edecek. Şenol Güneş yönetimindeki bordo mavili ekip, Türkiye Kupası’nda hafta içi Alanyaspor’a karşı elde ettiği 3-0’lık galibiyetle moral buldu. Trabzonspor'da sakat olan Denis Draguş dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekipte ise Miloseviç, Safuri, Soner ve Erdoğan’ın sakatlıkları bulunuyor. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Alanyaspor, bugün (12 Ocak) karşı karşıya gelecek.

Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Cham, Lundstram, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza.

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ANTALYASPOR: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Petrusenko, Kaluzinski, Soner, Larsson, Streek, Samudio.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı muhtemel 11ler

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#Trabzonspor#Antalyaspor#Süper Lig

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