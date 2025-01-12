Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı muhtemel 11'ler

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Trabzonspor, Süper Lig 19’uncu hafta mücadelesinde Antalyaspor’u konuk edecek. Şenol Güneş yönetimindeki bordo mavili ekip, Türkiye Kupası’nda hafta içi Alanyaspor’a karşı elde ettiği 3-0’lık galibiyetle moral buldu. Trabzonspor'da sakat olan Denis Draguş dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekipte ise Miloseviç, Safuri, Soner ve Erdoğan’ın sakatlıkları bulunuyor. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Alanyaspor, bugün (12 Ocak) karşı karşıya gelecek.

Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Cham, Lundstram, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza.

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ANTALYASPOR: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Petrusenko, Kaluzinski, Soner, Larsson, Streek, Samudio.