CANLI İZLE || St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

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Trabzonspor, İsviçre takımı St. Gallen'e konuk olacak. Karadeniz ekibinde İsviçre’ye götürülen ancak antrenmanda ağrı hisseden ve sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Nwakaeme kadrodan çıkarıldı. Peki, St. Gallen Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, St. Gallen Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi...

İLK 11'LER

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla, Görtler, Toma, Witzig, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Ozan, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor St. Gallen maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak. Portekiz Pedro Martins’in yöneteceği mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçlar için belirlediği kadroyu UEFA’ya bildirdi.

Bordo mavililerin 25 kişilik listesinde Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas yer almadı.

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin, sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmesi üzerine UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St. Gallen ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili futbolcu Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.