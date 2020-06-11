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Haber Giriş: 11.06.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

Canlı İzle | Sevilla - Real Betis maçı

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Canlı İzle | Sevilla - Real Betis maçı
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Sevilla ile Real Betis, La Liga'nın 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

 

La Liga'da 28. hafta maçında Sevilla ile Real Betis kozlarını paylaşıyor.

Canlı İzle | Sevilla - Real Betis maçı

İLK 11'LER

Sevilla: Vaclik, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Jordan, Fernando, Oliver Torres, Ocampos, Munir, De Jong.

Real Betis: Robles, Emerson, Bartra, Sidnei, Alex Moreno, Rodriguez, Alena, Canales, Fekir, Tello, Iglesias

SEVILLA REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sevilla derbide Real Betis'i konuk ediyor. 11 Haziran Perşembe günü saat 23.00'de başlayan karşılaşma Misli.com'dan ve Smart Spor'dan canlı izlenebiliyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabilirsiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı İzle | Sevilla - Real Betis maçı

İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI

11 Haziran Perşembe:

23.00 Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma:

20.30 Granada - Getafe

23.00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi:

15.00 Espanyol - Deportivo

18.00 Celta Vigo - Villarreal

20.30 Leganes - Valladolid

23.00 Real Mallorca - Barcelona

 

Canlı İzle | Sevilla - Real Betis maçı

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