Canlı İzle | Sevilla - Real Betis maçı
Sevilla ile Real Betis, La Liga'nın 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
La Liga'da 28. hafta maçında Sevilla ile Real Betis kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Sevilla: Vaclik, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Jordan, Fernando, Oliver Torres, Ocampos, Munir, De Jong.
Real Betis: Robles, Emerson, Bartra, Sidnei, Alex Moreno, Rodriguez, Alena, Canales, Fekir, Tello, Iglesias
SEVILLA REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sevilla derbide Real Betis'i konuk ediyor. 11 Haziran Perşembe günü saat 23.00'de başlayan karşılaşma Misli.com'dan ve Smart Spor'dan canlı izlenebiliyor.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabilirsiniz!
Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...
İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI
11 Haziran Perşembe:
23.00 Sevilla - Real Betis
12 Haziran Cuma:
20.30 Granada - Getafe
23.00 Valencia - Levante
13 Haziran Cumartesi:
15.00 Espanyol - Deportivo
18.00 Celta Vigo - Villarreal
20.30 Leganes - Valladolid
23.00 Real Mallorca - Barcelona
Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle