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CANLI İZLE || Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien Trabzonspor hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

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CANLI İZLE || Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien Trabzonspor hangi kanalda İşte ilk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:50

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

RAPID WIEN 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

RAPIR WIEN: Hedl, Raux-Yao, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.

RAPİD WİEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ağustos Perşembe günü Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetiyor. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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CANLI İZLE || Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien Trabzonspor hangi kanalda İşte ilk 11ler

FIRTINA İÇİN İKİ OLASILIK!

Evindeki maçı 1-0 yitiren Trabzonspor, tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Trabzonspor’un her türlü tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Trabzonspor tur atlarsa play-off’ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Temsilcimiz elenmesi durumunda Konferans Ligi’ne geçiş yapacak ve burada play-off turunda Slask Wroclaw (Polonya)-St.Gallen (İsviçre) eşleşmesinin kazananının rakibi olacak.

 

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