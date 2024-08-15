CANLI İZLE || Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien Trabzonspor hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor.

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RAPID WIEN 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

RAPIR WIEN: Hedl, Raux-Yao, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.

RAPİD WİEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ağustos Perşembe günü Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetiyor. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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FIRTINA İÇİN İKİ OLASILIK!

Evindeki maçı 1-0 yitiren Trabzonspor, tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Trabzonspor’un her türlü tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Trabzonspor tur atlarsa play-off’ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Temsilcimiz elenmesi durumunda Konferans Ligi’ne geçiş yapacak ve burada play-off turunda Slask Wroclaw (Polonya)-St.Gallen (İsviçre) eşleşmesinin kazananının rakibi olacak.