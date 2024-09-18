CANLI İZLE | Paris Saint Germain-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Girona maçı şifresiz mi?

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Paris Saint Germain ve Girona bu akşam karşı karşıya geliyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Girona maçı canlı yayın izle ekranı...
DEVLER LİGİ | PSG-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Paris Saint - Germain, Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Girona'yı konuk ediyor.
Parc des Princes’te oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.