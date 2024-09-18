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CANLI İZLE | Paris Saint Germain-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Girona maçı şifresiz mi?

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Paris Saint Germain#Girona
CANLI İZLE | Paris Saint Germain-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Girona maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:02

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Paris Saint Germain ve Girona, üç puanı hanesine yazdırmak için sahada olacak. Girona, geçtiğimiz sezon LaLiga'da performansıyla dikkat çekmişti. Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Peki Paris Saint Germain-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Girona maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Paris Saint Germain ve Girona bu akşam karşı karşıya geliyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Girona maçı canlı yayın izle ekranı...

DEVLER LİGİ | PSG-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint - Germain, Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Girona'yı konuk ediyor.

Parc des Princes’te oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Paris Saint Germain#Girona

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