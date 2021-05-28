Canlı İzle | Kocaelispor Sakaryaspor maçı
Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olmak için İstanbul'da karşılaşıyor. Haberimizden Kocaelispor Sakaryaspor maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skoru ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz..
Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi kazanan takım, TFF 1. Lig'e yükselecek.
İlk yarı bitti
Kocaelispor: 3
Sakaryaspor: 0
Goller: 2' Musa, 38' Benhur, 41' Murat Cem
KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa, Burak
Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Abdulaziz, Nuri, Berk İsmail, Muhammet, Hakan, Azad, Burak, Çağrı, Ümit Yasin
KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşması saat 20.00'de başladı. Karşılaşma D-Smart'tan ve Misli.com'dan canlı yayınlanıyor.
KOCAELİSPOR, 2009-2010'DAN BERİ TFF 1. LİG'DEN UZAK
Beyaz Grup’ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor’u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon’u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel’le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın’ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay’ı getirdi.
En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.
Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.
SAKARYASPOR, 2011-2012'DEN SONRA TEKRAR TFF 1. LİG'E DÖNME HEDEFİNDE
Kırmızı Grup’u lider Eyüpspor’un gerisinde 75 puanla bitiren Sakaryaspor, play-off’ta ilk olarak Ankara Demirspor’u daha sonra da Kırşehir Belediyespor’u geçerek play-off final vizesi aldı.
Sakarya temsilcisi Ismail Ertekin’le başladığı sezonda Serdar Bozkurt’la devam etti. Daha önce 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998 ve 2003-2004'te TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 34, Süper Lig'de ise 11 sezon yer aldı.
TFF 1. LİG'DE 19. TAKIM BELİRLENECEK
Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de, 19. ve son takım yarın belirlenecek.
Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig'den yükselen Manisa ve Eyüpspor'un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.
SAKARYASPOR VE KOCAELİSPOR'UN TFF 1. LİG TALEBİ! BAŞVURU YAPILDI, MAÇ OYNANACAK MI?
İki önemli futbol markası Sakaryaspor ve Kocaelispor, Misli.com 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta Play-Off barajından üst lige yükselmek için çaba sarf ediyor.
Kırşehirspor'u mağlup eden Sakaryaspor ile Hekimoğlu'nu eleyen Kocaelispor'un cuma günü 21:00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde karşı karşıya geleceği açıklandı.
Ancak bir yandan da iki kulüp yönetimleri, maç oynanmadan 1. Lig’e alınmaları konusunda TFF’ye başvuruda bulunacak.
Manisa FK ve Eyüpspor'un şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiği yarışta üçüncü takımın kim olacağı merak konusu olurken yaşanan bu gelişme sonrası gözler başvuru sonrası çıkacak karara çevrildi.
Konuyla ilgili konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Benim TFF'ye önerim, TFF 2.Lig'de Kocaelispor-Sakaryaspor final maçını oynatmadan 2 güzide kulübü 1.Lige direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1.Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece Süper Lig ve 1. Lig 20 takımlı olur" dedi.
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