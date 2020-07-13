Canlı izle | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

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KASIMPAŞA 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

GOL: 53' Hajradinovic

İlk yarı sonucu: 0-0

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam, Gohou.

Rizespor'un 11'i: Tarık, Orhan, Fernandes, Burak, Talbi, Alberk, Diomande, Oğuz Kağan, Boldrin, Garmash, Skoda

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

12' Hajradinovic kaleye uzak bir mesafeden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Yerden seken top kaleci Tarık'ın ellerinde kaldı.

15' Tirpan orta yuvarlağın Çaykur Rizespor yarı alanına bakan tarafından savunma arkasına harika bir pas attı. Thiam top yere düşmeden kafayı vururken direk dibine iyi uzanan Tarık gole izin vermedi.

31' Aytaç'ın pas hatası sonrası Çaykur Rizespor üç kişiyle rakip kaleye geldi. Skoda ceza sahasının sağ çaprazından topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak Ramzan'da kaldı.

40' Aytaç Kara ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Savunmaya çarpan top yön değiştirirken Tarık iyi bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

53' Ceza alanı dışında topu önünde bulan Hajradinovic sol ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı.

57' Boldrin'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Alberk, sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı ancak şutunda isabet sağlayamadı.





Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa - Rizespor maçı 18.30’da başladı. BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

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