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CANLI İZLE || Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Kayserispor maçı ilk 11'ler

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CANLI İZLE || Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Hatayspor Kayserispor maçı ilk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 13:15

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Mersin'de Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Hatayspor Kayserispor 11'ler belli oldu. Taraftarlar maçın detayları merak ediyorlar. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kayserispor maçı canlı izle bilgisi...

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Trendyol Süper Lig'de bugün Hatayspor Kayserispor maçı oynanıyor. Mersin Stadı'nda başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde çıktığı 8 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken rakibi Kayserispor 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Kayserispor maç kadrosu...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

26 Ekim Cumartesi Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CANLI İZLE || Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Hatayspor Kayserispor maçı ilk 11ler

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HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Strandberg, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Baran, Kartal Kayra, Nazon, Cardoso.

 

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