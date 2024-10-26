CANLI İZLE || Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Kayserispor maçı ilk 11'ler

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Trendyol Süper Lig'de bugün Hatayspor Kayserispor maçı oynanıyor. Mersin Stadı'nda başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde çıktığı 8 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken rakibi Kayserispor 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Kayserispor maç kadrosu...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

26 Ekim Cumartesi Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Strandberg, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Baran, Kartal Kayra, Nazon, Cardoso.