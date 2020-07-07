Canlı izle | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Gençlerbirliği 0-0 Fenerbahçe

4' Maçın ilk tehlikeli atağı Gençlerbirliği'nden geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soner, topu köşeye bırakmak istedi ancak şutu yandan auta çıktı.

5' Bu kez Fenerbahçe tehlikeli geldi. Vedat Muriqi, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada...

8' Gençlerbirliği, Stancu ile gole yaklaştı! Soner'in sağ kanattan yerden ortasında Jailson topa ıska geçti. Bomboş durumda topla buluşan Stancu'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

16' Jailson, Soner'i tehlikeli bir yerde düşürdü ve sarı kart gördü. Kullanılan frikikte Erdem'in vuruşu üstten dışarı çıktı...

18' Sol kanattan Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda Sefa'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. Gençlerbirliği üst üste tehlikeli ataklar geliştiriyor.

19' Gençlerbirliği'nin tehlikeli atakları sonrası Fenerbahçe'de Tahir Karapınar, taktiksel değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de Ozan Tufan bu bölümde Jailson ile yer değiştirip stoper pozisyonuna geçti.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikasını geride bıraktık. Bu bölümde Gençlerbirliği'nin 5, Fenerbahçe'nin 0 şutu bulunuyor.

27' Gençlerbirliği'nde Baiano sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yasin Pehlivan oyuna dahil oldu...

Gençlerbirliği ilk 11: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

Fenerbahçe ilk 11: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Ozan, Deniz, Ferdi, Vedat Muriqi

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU!

Gençlerbirliği'nde ilk 11'de yer alan kaleci Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlandı.Ev sahibinde Nordfeldt'in yerine kalede Ertaç Özbir görev yapacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor. Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

Gençlerbirliği ile 92. randevu

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi.

İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe son 36 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Ankara'daki maçlar

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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