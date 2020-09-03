Canlı İzle | Galatasaray Hatayspor maçı

Süper Lig öncesi son durumlarını gözden geçirmek isteyen Galatasaray ve Hatayspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray Hatayspor maçını anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

Galatasaray 1-0 Hatayspor

GOL: 32' Arda Turan

9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Arda, Galatasaray adına son iç saha golünü 11 Ocak 2011 tarihinde Beypazarı Şekerspor'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda atmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Fatih; Şener, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan; Feghouli, Belhanda, Ömer, Arda; Falcao.

Hatayspor'un 11'i: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Santos, Sackey, Aabid, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.

SON İDMANDA ŞOK SAKATLIK

Galatasaray'da Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor.

FATİH TERİM İLE SEÇUK İNAN ARASINDA SOHBET

Karşılaşma başlamadan önce Fatih Terim, saha kenarında artık teknik ekibinde yer alan Selçuk İnan ile sohbet etti.

Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, antrenör olarak bu kez saha kenarında yer alırken Terim uzun süre yeni yardımcısı ile sohbet etti

GALATASARAY'DA İLKLERİN MAÇI



Arda Turan 9 yıl sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda maça çıktı. Galatasaray'ın yeni transferi kaleci Fatih Öztürk ise sarı kırmızılı takımda ilk kez görev yapacak.

Galatasaray yedek kulübesinde Fatih Terim'in yanında Levent Şahin ve Ümit Davala yer aldı.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk ediyor. 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da başlayan karşılaşma D-Smart Spor Smart kanalından ve Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.