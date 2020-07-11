Canlı İzle | Fenerbahçe Sivasspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 1

Goller: 8' Kone, 27' Deniz Türüç

6' Ozan Tufan'ın ceza sahasında Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından Sivasspor penaltı atışı kazandı

8' Konuk ekipte penaltı atışını Arouna Kone gole çevirdi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Kone, Yatabare

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi istatistikler

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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27 maçtan 17'sini Fenerbahçe kazandı

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

4 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.

İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini ve son beş karşılaşmayı kazandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Sivasspor, Süper Lig tarihinde rakibini aynı sezonda iki kez mağlup edemedi. Sivasspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe.

Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç seyircisiz maçı da kazanan Fenerbahçe, ara öncesi seyircisi önünde üç maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı. Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisinde gol atamayan Sivasspor, daha önce 14 maçlık bir seri yakalamıştı.

Tahir Karapınar göreve geldikten sonra oynadığı beş Süper Lig maçının dördünde geri düşen Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.Fenerbahçe formasıyla çıktığı son Süper Lig maçında gol atan Emre Belözoğlu, Nisan 2016'dan bu yana üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramıyor. Emre'nin bunu başardığı son süreçteki ikinci rakibi Sivasspor'du.

Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaştığı takım olan Fenerbahçe'ye karşı 10'uncu maçına çıkmaya hazırlanan Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, sarı-lacivertli ekibe henüz gol atmayı başaramadı. Vitor Pereira'dan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör Tahir Karapınar oldu. Bunu ilk dört maçında başaran son isim ise İsmail Kartal. Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay, daha önceki yedi ziyaretinde sadece bir galibiyet alabilmişti.