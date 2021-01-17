Canlı İzle | Fenerbahçe Beko – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş karşılaşıyor. Geride kalan 16 haftada 13 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş ise 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyeti son 10 maçta elde etti. Igor Kokoskov'un ekibinde hastalığı bulunan Danilo Barthel, derbide forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BEKO 27-19 BEŞİKTAŞ

İkinci periyot oynanıyor



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 13.00'te başladı. Maç, TRT SPOR2'den canlı olarak yayınlanıyor.



İki takım arasında ligin ikinci haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 83-74 kazanmıştı.





