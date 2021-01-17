Canlı İzle | Fenerbahçe Beko – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. Haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçını sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş karşılaşıyor. Geride kalan 16 haftada 13 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş ise 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyeti son 10 maçta elde etti. Igor Kokoskov'un ekibinde hastalığı bulunan Danilo Barthel, derbide forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE BEKO 27-19 BEŞİKTAŞ
İkinci periyot oynanıyor
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 13.00'te başladı. Maç, TRT SPOR2'den canlı olarak yayınlanıyor.
İki takım arasında ligin ikinci haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 83-74 kazanmıştı.
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