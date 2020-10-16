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Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Canlı İzle | Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı

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Canlı İzle | Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 4. hafta maçında Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih, Euroleague'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor.

İkinci çeyrek oynanıyor.

Fenerbahçe Beko: 39

Bayern Münih: 20

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon 4'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk ediyor. 16 Ekim Cuma günü oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma Misli.com'dan da canlı izlenebiliyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 541. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 541. maçına Bayern Münih karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 540 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 230'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 338 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 139 mağlubiyet yaşadı.

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