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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Canlı İzle | Eibar - Celta Vigo | Okay Yokuşlu ve Emre Mor...

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Canlı İzle | Eibar - Celta Vigo | Okay Yokuşlu ve Emre Mor...
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İspanya La Liga ilk hafta maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor, Celta Vigo'nun ilk 11'inde...

EIBAR 0-0 CELTA VIGO

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Eibar: Dmitrovic, Bigas, Oliveira, Rober, Alvarez, Diop, Exposito, Inui, Leon, Enrich, Kike

Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Araujo, Tapia, Olaza, Aidoo, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Mendez, Nolito, Aspas

Mücadele D-Smart Youtube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor...

Canlı İzle | Eibar - Celta Vigo | Okay Yokuşlu ve Emre Mor...

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