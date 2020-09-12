Canlı İzle | Eibar - Celta Vigo | Okay Yokuşlu ve Emre Mor...
İspanya La Liga ilk hafta maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor, Celta Vigo'nun ilk 11'inde...
EIBAR 0-0 CELTA VIGO
İlk yarı sonucu: 0-0
İLK 11'LER
Eibar: Dmitrovic, Bigas, Oliveira, Rober, Alvarez, Diop, Exposito, Inui, Leon, Enrich, Kike
Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Araujo, Tapia, Olaza, Aidoo, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Mendez, Nolito, Aspas
Mücadele D-Smart Youtube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor...
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle