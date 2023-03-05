Canlı İzle: Bursaspor Amedspor maçında gerginlik

Haberin Devamı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor.

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

Haberin Devamı

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bursa’daki futbol müsabakasında,

futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.



Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023

CANLI SKOR: BURSASPOR 1-0 AMEDSPOR

28' Çağatay Yılmaz

Devre arası...