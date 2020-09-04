MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı İzle | Beşiktaş-Antalyaspor maçı
GeriSpor Canlı İzle | Beşiktaş-Antalyaspor maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 04.09.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Canlı İzle | Beşiktaş-Antalyaspor maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı İzle | Beşiktaş-Antalyaspor maçı
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer aldığı The Land Of Legends Cup’ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

12
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Land Of Legends Cup mücadeleleri Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor, 3.’lük mücadelesi veriyor.

İkinci yarı oynanıyor

Beşiktaş: 2

Antalyaspor: 0

Goller: 2' Atakan, 40' Mensah

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını Misli.com'dan canlı izlemek için tıklayınız

Canlı İzle | Beşiktaş-Antalyaspor maçı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor 3.'lük maçı saat 21.00'de başladı. Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanıyor.Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go’dan ekranlara geliyor.

The Land Of  Legends Cup’ta final karşılaşması ise 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Final maçında Fenerbahçe ile Sivasspor Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek. 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle