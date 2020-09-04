Canlı İzle | Beşiktaş-Antalyaspor maçı
Beşiktaş, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer aldığı The Land Of Legends Cup’ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Land Of Legends Cup mücadeleleri Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor, 3.’lük mücadelesi veriyor.
İkinci yarı oynanıyor
Beşiktaş: 2
Antalyaspor: 0
Goller: 2' Atakan, 40' Mensah
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic
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Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor 3.'lük maçı saat 21.00'de başladı. Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanıyor.Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go’dan ekranlara geliyor.
The Land Of Legends Cup’ta final karşılaşması ise 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Final maçında Fenerbahçe ile Sivasspor Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek.
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