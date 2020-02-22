CANLI İZLE | Barcelona - Eibar

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İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Rakitic, Busquets , Arthur, Vidal, Messi, Griezmann

Eibar: Dmitrovic, Tejero, Burgos, Arbilla, Cote, Diop, Exposito, Escalante, Orellana, Inui, Sergi Enrich





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