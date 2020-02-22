CANLI İZLE | Barcelona - Eibar
La Liga 27. hafta mücadelesinde Barcelona ile Eibar karşı karşıya geliyor.
D-Smart Spor ekranlarından ve D-Smart YouTube kanalından canlı yayınlanan Barcelona - Eibar mücadelesini dilerseniz haberimizden de canlı olarak izleyebilirisiniz.
BARCELONA - EIBAR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Rakitic, Busquets , Arthur, Vidal, Messi, Griezmann
Eibar: Dmitrovic, Tejero, Burgos, Arbilla, Cote, Diop, Exposito, Escalante, Orellana, Inui, Sergi Enrich
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