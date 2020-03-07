MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla
GeriFutbol CANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

CANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İspanya La Liga 27. maç haftasında Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid - Sevilla maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İspanya La Liga'da futbol keyfi müthiş bir maçla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 4'ünü kazanan Sevilla'yı konuk ediyor. 

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Alejandro Jose Hernandez yönetiyor. Saat 18:00'de başlayan karşılaşma Spor Smart'tan ve D-Smart YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Siz de Spor Arena üzerinden bu canlı yayına erişip karşılaşmanın keyfini yaşayabileceksiniz.

ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İlk 11'ler...

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Llorente, Saul, Koke, Correa, Felix, Morata.

Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, de Jong.

CANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Atletico Madrid ile Sevilla, Wanda Metropolitano'da kozlarını paylaşırken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

CANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla

 

CANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle