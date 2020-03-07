CANLI İZLE | Atletico Madrid - Sevilla

İspanya La Liga'da futbol keyfi müthiş bir maçla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 4'ünü kazanan Sevilla'yı konuk ediyor.

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Alejandro Jose Hernandez yönetiyor. Saat 18:00'de başlayan karşılaşma Spor Smart'tan ve D-Smart YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Siz de Spor Arena üzerinden bu canlı yayına erişip karşılaşmanın keyfini yaşayabileceksiniz.

ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İlk 11'ler...

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Llorente, Saul, Koke, Correa, Felix, Morata.

Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, de Jong.

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