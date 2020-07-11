Canlı izle | Ankaragücü - Galatasaray

ANKARAGÜCÜ 0-0 GALATASARAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin(kaptan), Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Ömer Bayram maça sağ kanatta başladı

4' Ömer Bayram'ın ortasında ceza alanında topu kontrol eden Adem rakibini geçmek isterken topun kontrolünü kaybetti.

11' Ankaragücü savunmadan uzun bir topla hızlı çıkmak istedi. Sol taraftan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin ortasında Linnes topa ayak koydu ve top kornere çıktı.

17' Galatasaray'da Belhanda sarı kart gördü

19' Ankaragücü kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ardından ceza sahasına yapılan ortada arka direkte boş kalan Lobzhanidze topun gelişine kötü bir vuruş yaptı.

23' Ankaragücü yine gole yaklaştı! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Okan'ı geçen top arka direğe indi. Taylan son anda Pazdan'dan önce topa dokundu ve golü önledi.

28' Emre Akbaba ceza alanı önünde topla buluştu, kaleye vuracakken Pazdan son anda araya girdi.

32' Belhanda'yı faulle durduran Pazdan sarı kart gördü.

34' Galatasaray'da dışarı çıkan topu oyun başladıktan sonra oyun alanına bırakan Marcao sarı kart gördü.

35' Belhanda ceza sahasında topla buluştu ve ceza yayı üzerindeki Taylan'ı gördü. Taylan'ın topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

36' Ankaragücü yine tehlikeli geldi! Ceza alanı sağında Michalak'ın sert şutunu Okan çıkardı.

43' Linnes'in ortasında Adem Büyük ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda bugün saat 18.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılı takım, ligde kalma ümitleri azalan başkent temsilcisine konuk ouyor. Haftaya 52 puanla 5. sırada giren Galatasaray, Ankara'dan 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılım potasında kalmak istiyor.

Ligde 26 puanla sonuncu sırada yer alan MKE Ankaragücü ise kazanarak üst sıradaki takımlara yaklaşmak için mücadele ediyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan Radamel Falcao da kadroda yok. Ankara'ya götürülen Ryan Donk da maç öncesi sakatlığının nüksetmesiyle kadrodan çıkarıldı.

İki futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

Son 7 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Ligde ilk 2 şansı bulunmuyor

Galatasaray, son 3 haftasına girilen Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansını kaybetti.

Ligde son 7 haftada kazanamayarak şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Trabzonspor'un ise 10 puan gerisine düştü. Galatasaray, kalan maçlarını kazansa bile bordo-mavili ekibi yakalama şansı bulunmuyor. Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un CAS mücadelesini kazanması durumunda iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak.

MKE Ankaragücü bu hafta Süper Lig'e veda edebilir

Ligde 26 puanla son sırada yer alan ve 15. Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'e veda edebilir. MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken TFF 1. Lig'e düşen ilk ekip olabilir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasından sonra MKE Ankaragücü, galibiyet elde edemedi. Aradan sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

İSTATİSTİKLER

2000 senesinden bu yana Ankaragücü'nün Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği hiçbir maç beraberlikle sonuçlanmadı. Ankaragücü ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 18 gol gönderdi.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını puansız geçen Ankaragücü, daha önceki üç iç saha karşılaşmasında 6 puan toplamıştı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Galatasaray, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 11 karşılaşmada almıştı. Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan beş maçlık süreçte en fazla gol yiyen takım Galatasaray.

Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou, Süper Lig kariyerindeki ilk golü bu sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında atmıştı. Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de çıktığı beş iç saha maçının dördünde birer gol kaydetti. Adem Büyük bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti.

İlk 11 çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol kaydeden Adem Büyük, Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla beş maçlık seri yakalayan ilk Türk olabilir. Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fatih Terim, son 11 maçtaki tek puan kaybını bu sezonun ilk yarısında yaşadı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!