Canlı İzle | Alanyaspor Galatasaray

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Süper Lig'de 31. haftada Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor 2-1 Galatasaray

Goller: 43' Cisse, 45+3' Cisse, 45+4' Adem

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45 3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45 4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Adem

Deplasmanda üç maçtır galip gelemeyen Galatasaray, 2003/04'ten bu yana Fatih Terim yönetiminde aynı sezonda dört maçlık dış saha galibiyet hasreti yaşamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek yenilgisini son karşılaşmada Beşiktaş'tan aldı. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı yaptıran ve penaltı golü yiyen takım Alanyaspor. Galatasaray ise en fazla penaltı kazanan ve beyaz noktadan fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünde birer kırmızı kart gördü.

Bu sezon Süper Lig'de dört asist yapan Alanyaspor sol beki Fabrice N'Sakala, lig kariyerindeki en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Alanyaspor'a rakip olduğu son beş resmi maçın dördünde birer gole doğrudan katkı sağladı.

Emre Akbaba'nın Galatasaray formasıyla iki gol birden attığı tek Süper Lig maçındaki rakibi eski takımı Alanyaspor'du. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, tek galibiyetini bu sezon sahasında aldı.

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor müsabakası saat 21.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında oldukça geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

İki futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

Son 6 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor ile bu sezonki 4. maç

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.

İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.