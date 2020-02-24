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Basketbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 22:04,Son Güncelleme:/

Canlı | İsveç-Türkiye

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Canlı | İsveç-Türkiye
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Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç'e konuk oluyor.

Canlı | İsveç-Türkiye

- İsveç'in galibiyeti yok

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

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