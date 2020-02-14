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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı İddaa oynadı, 15 dakikada 8 bin TL kazandı! Son maçı 90+4'te tuttu...
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

Canlı İddaa oynadı, 15 dakikada 8 bin TL kazandı! Son maçı 90+4'te tuttu...

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Canlı İddaa oynadı, 15 dakikada 8 bin TL kazandı! Son maçı 90+4'te tuttu...

Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık "canlı bahis" keyfi de yaşayabiliyorsunuz. Bu keyfi sonuna kadar çıkaran bir Misli.com üyesi, 75. dakikadan sonra oynadığı kuponla 7 bin 964 TL kazandı! İşte detaylar...

Bu bir ilandır

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan ayrılığına sebep olan Denizlispor maçındaki 0-0'lık skor, bir Misli.com üyesine 16 bin 146 TL kazandırmıştı!

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kocamanın ayrılığı 16 bin 146 lira kazandırdı Sistemli iddaa kuponu...
Kocaman'ın ayrılığı 16 bin 146 lira kazandırdı! Sistemli iddaa kuponu...

CANLI İDDAA OYNADI, 15 DAKİKADA 8 BİN TL KAZANDI!

Misli.com'da her hafta yepyeni bir kazanç hikayesi yaşanıyor!

8-10 maçlık kuponlar, sistemli iddaa oynayanlar derken bu sefer de "Canlı Bahis" oynayıp efsane bir kazanç elde eden biri ağımıza takıldı...

Almanya Bundesliga'da birçok sürprizin yaşandığı 19. maç haftasında 4 maça Canlı iddaa oynayan bir üye, karşılaşmaların 75. dakikasından sonra 30 TL'lik kuponuyla tam 7 bin 964 TL kazandı!

VARAN 1! 19:04:11'de kupon kabul edildi, 19:05:00'te gol geldi! M'Gladbach, Mainz karşısında baskısını arttırdı, 1-1 devam eden maç 76'da 2-1 oldu. "Sıradaki gol M'Gladbach - 2,10" cepte!

VARAN 2! Freiburg tek kaleye döndü, Paderborn 10 kişi ve kontra arıyor. Haberer'in ceza sahası içinde müdahalesi, penaltı! Sabiri hata yapmıyor ve "Sıradaki gol Paderborn - 6,50" de cepte!

VARAN 3! 90. dakikalara girdik... Wolfsburg 1-1'e razı değil ama Hertha Berlin'den sürpriz bir gol! Hem de 90'da, Lukebakio atıyor! "Sıradaki gol Hertha Berlin - 5,00" cepte!

VARAN 4! Leipzig müthiş bir baskı kuruyor, Frankfurt 1-0 önde olmanın avantajıyla hücuma hızlı çıkışlar yapıyor. 90+3'te Leipzig inanılmaz bir gol kaçırıyor, o topun dönüşü 90+4'te kendi ağlarında! Kostic, Leipzig'in umutlarını bitiriyor ama "Sıradaki gol Frankfurt - 4,00" de cepte!

30 TL'ye 7 bin 964 TL kazanç!

İşte o kupon!

Canlı İddaa oynadı, 15 dakikada 8 bin TL kazandı Son maçı 90+4te tuttu...

Misli.com'da iddaa oynayıp kazananları görmek için buraya tıklayın...

Canlı İddaa oynadı, 15 dakikada 8 bin TL kazandı Son maçı 90+4te tuttu...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Leicester forması giyen Maddison'ın Aberdeen günleri! Rangers'a son saniye golü...

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