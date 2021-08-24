CANLI : Hollanda - Türkiye voleybol maçı oynanıyor! Canlı skor...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

BT Arena'da oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup liderliği için Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.

Müsabakaya dair son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilir ve canlı skor için sayfayı güncelleyebilirsiniz.

CANLI SKOR: Hollanda 0-1 Türkiye

1. Set: 21-25

2. Set: 3-2 (Oynanıyor)

ÜST TURU GARANTİLEMİŞTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 4. Maçında Finlandiya karşısında 3-0'lık farklı skora imza atarak son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

HOLLANDA - TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı bugün saat 17.30'da başladı. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

Mücadeleyi aynı zamanda Spor Arena'da bu sayfadan da takip edebilirsiniz.

D GRUBU'NDAKİ İLK DÖRT MAÇIMIZ

Türkiye - Romanya: 3-1

Türkiye - Ukrayna: 3-0

Türkiye - İsveç: 3-0

Türkiye - Finlandiya: 3-0

TURNUVANIN STATÜSÜ NASIL?

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselİyor.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 MİLLİ TAKIM KADROSU

Giovanni Guidetti'nin baş antrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.