Canlı | Hollanda Türkiye maçı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeler D Grubu'ndaki 4. maçını Hollanda ile yapıyor. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı canlı takip ediyoruz.

Karşılaşmada üçüncü çeyrek oynanıyor

TÜRKİYE 51-51 HOLLANDA

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hollanda arasındaki müsabaka saat 17.00'de İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı.. Karşılaşma NTV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Elemelerdeki ilk üç maçını kaybeden A Milli Takım, grupta son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında İsveç'e 87-80, üçüncü maçında da Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

Üç maçını da kazanan Hırvatistan'ın liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Hollanda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgisi olan İsveç ise üçüncü sırada bulunuyor.

MİLLİ SINAV

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 997. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 996 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

BİR DE BERABERLİĞİ VAR

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.