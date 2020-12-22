CANLI | Hatayspor - Trabzonspor maçı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almıyor. İşte, Hatayspor Trabzonspor maçına dair bilgiler...

Hatayspor 0-0 Trabzonspor (ikinci yarı oynanıyor)



* 5. dakikada ev sahibi Hataysporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

* İlk 10 dakikalık bölüm karşılıklı ataklarla geçiyor...

* Tempo 20. dakika itibariyle artmaya başladı. Özellikle Hatayspor ileride etkili olmaya başladı.

* 22. dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Akintole, kenardan çizgiye kadar inip topu ceza sahasına gönderdi. Ancak o bölgede hiçbir futbolcu topa dokunamadı ve Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

* Bu kez Trabzonspor tehlikeli geldi! 35. dakikada Nwakaeme, önünü açarak sert bir şut çıkarttı, Hatayspor kalecisi Munir sektirmeden kurtardı.

* 44. dakikada Trabzonspor bir kez daha pozisyona girdi. Sağ çaprazda topla buluşan Djaniny'nin şutunu son anda savunma kornere çeldi.

* Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci yarının ilk 5 dakikasında üst üste 3 kurtarış yaptı.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Hatayspor ilk 11'i: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma saat 16.00'da başladı. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşıyor. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapıyor. Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başladı.

AKDENİZ TEMSİLCİSİNİN İÇ SAHA KARNESİ

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatayspor, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAYSPOR'DA EKSİK YOK

Hafta sonu zorlu Göztepe maçını kazanarak 3 puan elde eden Hatayspor'da bu kritik karşılaşma öncesi eksi ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Hatayspor'un mücadeleye tam kadro çıkacağı tahmin ediliyor.