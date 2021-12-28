Canlı: Hatayspor Menemenspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Burak Pakkan düdük çalıyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ile Hakan Karabalcık üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu.
Saat 15.00'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takpi edebilirsiniz.
CANLI SKOR: HATAYSPOR 1-0 MENEMENSPOR
49' Dylan Saint-Louis
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Hatayspor: Abdullah, Popov, Fatih, Falette, Samuel, Sackey, Onur, Saint-Louis, Lobjanidze, Muhammed Mert, Kamara.
Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Batuhan, Barwuah, Sabbah, Cem, Gomes, Kerem, Oğuzhan, Enes, Emir.