Canlı | Göztepe Trabzonspor

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Trabzonspor, koronavirüs (corona virüsü) pandemisi nedeniyle ara verilen ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER!

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21:00'da başlayacak karşılaşma öncesi iki takım da tüm hazırlıklarını tamamladı.

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Trabzonspor son 8 maçta 1 kez kazanabildi



Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe, daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti. Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor, daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe, son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı. Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı.

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor, aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri.





2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe. Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi. Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.

Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı.

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol atamayan Alexander Sörloth, sahada kaldığı 309 dakikada çektiği hiçbir şutta isabet bulamadı. Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında çıktığı üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı.

Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Trabzonspor maçı oynanıyor. Karşılaşma saat 21:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi aynı zamanda Spor Arena Canlı Anlatım Servisi'nden de anbean takip edebilirsiniz.

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