Canlı | Göztepe Kayserispor maçı

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Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor...

GÖZTEPE 0-0 KAYSERİSPOR

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif

Kayserispor: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de son 2 haftadır toplam 8 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de maç öncesi 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlanırken bu isimlerden birinin stoper Atınç Nukan olduğu kendisi tarafından sosyal medyasında açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor deplasmanından farklı olarak Atınç'ın yerine Titi'ye görev verdi. Titi bu sezon Ankaragücü maçından ikinci kez 11'de görev yaptı. Sakatlıkları bulunan Ideye ve Gassama da maça yetişmedi. Ideye’nin yerine yine Cherif Ndiaye forma giydi.

HALİL 'DALYA' DEDİ

Göztepe'nin altyapısından yetişip sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu geçiren Halil Akbunar dün Süper Lig'de Kayserispor maçıyla dalya dedi. Göz-Göz'de 3 farklı ligde forma giyip kadronun en eski ismi olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe formasıyla Süper Lig’de 100'üncü maçına çıktı. Halil'e kulüpteki 100'üncü Süper Lig maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya plaket verdi.



Efsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göz-Göz'de Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24'üncü isim oldu. Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1'inci Lig'de 102 ve 2'nci Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig’de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.

GÖZTEPE 3'TE 3 PEŞİNDE

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan da galip ayrılan Göztepe, üç maçlık bir seriyi en son Eylül 2018'de yakalamış ve o serinin ilk maçında evinde Kayserispor'u mağlup etmişti. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında dört puan toplayan Kayserispor, daha önceki altı karşılaşmada sadece üç puan alabilmişti.Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Göztepe'den daha az isabetli şut çeken tek takım Kayserispor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz karşılaşmada beş gol atabilen Kayserispor, ilk dokuz maçlar itibarıyla en az gol bulabildiği sezonu yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'dan daha az duran top golü atan tek takım Hatayspor. Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde göre ekip konumunda. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan Göztepe oyuncusu konumundaki Halil Akbunar, sarı kırmızılı ekibin son altı golünün üçünde pay sahibiydi.

Göztepe orta sahası Soner Aydoğdu, Kayserispor'a karşı ilk 11'de başladığı son üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de kalesine 30'dan fazla şut gelen 14 kaleci arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Kayserispor file bekçisi Silviu Lung Jr..

Göztepe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Göztepe Kayserispor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi. Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kayserispor'da Kanga şoku

Hes Kablo Kayserispor'un forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı. Son oynanan Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 57. dakikasına kadar görev yapan forvet futbolcusu Wilfried Kanga’nın adalesinde yırtık tespit edildi. MR'ı çekilen ve tedavisine başlanılan 22 yaşındaki santrafor, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Kanga, yarın oynanacak Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.





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