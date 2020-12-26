Canlı | Göztepe Fatih Karagümrük maçı

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.

İlk yarı sona erdi

GÖZTEPE 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 11' Cherif Ndiaye

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

11. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada savunma oyuncularının müdahale edemediği topla buluşan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



14. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin filelere gönderdiği topun ardından hakem Sarper Barış Saka gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, serbest vuruşun kullanıldığı sırada pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



32. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

İLK 11'LER



Göztepe: Megyeri, Murat, Marko, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Mossoro, Napoleoni, Cherif Ndiaye

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Badou Ndiaye, Jimmy, Aatif, Ndao, Mevlüt

GÖZTEPE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip taraftarını üzen Göztepe evinde Fatih Karagümrük’le kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadı’nda Sarper Barış Saka’nın görev aldığı maç saat 16.00’da başladı. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci İrfan Can, orta saha Kubilay ve forvet Ideye müsabakada forma giyemiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARIN GÖRÜNÜMÜ VE İSTATİSTİKLER



Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı. Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Göztepe karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bir haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Dört galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise ligde 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Göztepe'ye konuk olduğu son iki resmi maçı kaybeden Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki son ziyaretinden galip ayrılmıştı. Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmayı da kaybeden Göztepe, lige döndüğü 2017/18'den bu yana en fazla dört maçlık bir seri yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor. İstanbul ekibi, en son Şubat 1963'te üst üste iki lig maçı kazanmış ve ikinci galibiyetini Göztepe karşısında almıştı.

Süper Lig'in son iki sezonunda Göztepe formasıyla en fazla golde pay sahibi olan isim Soner Aydoğdu. Bu sezon Süper Lig'de sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Halil Akbunar, şimdiden lig kariyerinin en yüksek sayısını tekrarladı. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Alassane Ndao'nun doğrudan katkısı var.

Fatih Karagümrük forveti Mevlüt Erdinç, bu sezon Süper Lig'de attığı iki golü de oyuna sonradan girdiği karşılaşmaların duraklama dakikalarında kaydetti.

Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu 11 maçın ikisini kazanabilen İlhan Palut, iki galibiyetini de iç saha karşılaşmalarında aldı.

FATİH KARAGÜMRÜK, İTALYAN ORTA SAHA BERTOLACCİ'Yİ TRANSFER ETTİ



Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Andrea Bertolacci'ye imza attırdığı belirtilerek, "Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Bertolacci’ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.

Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan Bertolacci, Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi.

Fatih Karagümrük, daha önce Emre Çolak ve Fabio Borini'yi transfer etmişti.