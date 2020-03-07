Canlı | Göztepe-Başakşehir

İLK 11'LER

Göztepe XI: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Göztepe ile Başakşehir, İzmir'de kozlarını paylaşırken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Göztepe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek

Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin bugün forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir ile oynadığı beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Göztepe, tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda aldı. Başakşehir, Göztepe deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçını da ikişer gol atarak kazandı. Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Göztepe, tek yenilgisini geçen hafta Kayserispor'dan aldı. İzmir ekibi, İlhan Palut göreve geldikten sonra Süper Lig'de üst üste iki yenilgi almadı ve iç sahada maç kaybetmedi.

Bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, henüz üst üste dört karşılaşmadan galip ayrılamadı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada alabilmişti. 2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Göztepe, ligde daha önce mücadele ettiği son iki sezonun toplamında bu şekilde yedi gol atabilmişti.

Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan ancak son iki haftayı boş geçen Serdar Gürler, daha önceki üst üste yedi maçta da gol katkısı yapmıştı.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta dokuz gole katkı sağlayan Demba Ba, daha önceki 10 karşılaşmada sadece bir gol atabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de dokuz asisti bulunan Edin Visca, üst üste üçüncü kez bir sezonda 10 asist barajına ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir ile karşılaştığı son resmi maçta (2018/19 Türkiye Kupası son 16 turu rövanşı) rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!