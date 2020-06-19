Canlı | Giresunspor Adanaspor
TFF 1. Lig'de 29. hafta Giresunspor ile Adanaspor kozlarını paylaşıyor! Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Giresunspor ile Adanaspor, TFF 1. Lig'de 29. haftada karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Giresunspor: Merin Erol, Numan, Muhammed, Ahmet, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Landel, Ahmet İlhan, Milinkovic, Rucescu, Özgür Can
Adanaspor: İrfan Can, Evren, Hakan Çinemre, Canberk, Savaş, Celil, Uğurcan, Umut, Eren, Bagayoko, Eze
Bir maç eksiği bulunan Giresunspor geride kalan 27 haftada topladığı 38 puanla 9. sırada yer alırken, Adanaspor ise 28 haftada 20 puan topladı ve küme düşme hattında yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Giresunspor Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?
Giresun Atatürk Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports Max 2'den naklen yayınlanıyor.
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