Canlı - Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği Ankara'da karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi görüntülü anlatımla Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz



İLK 11'LER



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil, Piris, Soner, Mugni, Candeias, Ayite, Lima Tişört



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Zeki, Hadebe, Ahmed, Mustafa, Mallan, Tetteh



GENÇLERBİRLİĞİ 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR



Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan Gençlerbirliği, kulüp tarihinde beş maçlık bir hasreti sadece 1989/90'da yaşamıştı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2019'da yakalamıştı.

Süper Lig'de cuma günleri oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği, galip gelemediği beş karşılaşmada da en az üçer gol yedi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde en az isabetli şut çeken takım olan Gençlerbirliği, Rizespor'un ardından kalesine en fazla şut gelen ekip konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Yeni Malatyaspor; bu şekilde Gençlerbirliği'nden daha az gol bulan tek ekip ise Kayserispor. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en fazla maçın ilk golünü yiyen takım olan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip konumunda. Aynı süreçte en az maçın açılış golünü kaydeden takım ise Gençlerbirliği.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki Gençlerbirliği oyuncusundan biri olan Robert Piris da Motta, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında penaltıdan kaydetti. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 gol atan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, kariyerinin en yüksek sayısını yakaladı.

YENİ MALATYASPOR HAKAN ÇALIŞKAN İLE SAHAYA ÇIKACAK

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı siyahlı ekip, antrenör Hakan Çalışkan yönetiminde mücadeleye çıktı.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Daha önce sakatlanan ve uzun süre forma şansı bulamayan kaleci Ertaç Özbir ise kadroya dahil edildi. Öte yandan, ligde son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde eden sarı-siyahlı ekip, daha sonraki haftalarda yaptığı 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Çalışkan yönetimindeki sarı-siyahlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

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