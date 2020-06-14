Canlı | Gençlerbirliği - Konyaspor

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Erdem, Mats, Toure, Flavio, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu.

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur, Anicic, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Hurtado, Shengelia, Bajic, Milosevic.

Yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıkacak olan Gençlerbirliği ve Konyaspor, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Lige ara verilmeden önce ağır yaralar alan Gençlerbirliği, Konyaspor karşısında 3 puan almak için büyük bir savaş verecek. Her iki takımın da alt sıralardan uzaklaşabilmek için ihtiyacı bulunan 3 puan mücadelesi, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Gençlerbirliği Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GENÇLERBİRLİĞİ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek. 14 Haziran Pazar günü saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

Başkent temsilcisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına bugün çıkıyor.



Gençlerbirliği, ligdeki son maçında 14 Mart'ta Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilmişti.



Üç ay sonra yeniden sahaya çıkacak kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alıyor.



Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano, İttifak Holding Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!