Canlı | Gençlerbirliği - Beşiktaş

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Gençlerbirliği: 0

Beşiktaş: 0

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MAÇTAN DAKİKALAR

8' Sağ kanattan yapılan ortada Güven topu göğsü ile kontrol edip vuruşunu yaptı. Top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdam, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Gençlerbirliği Beşiktaş maçıbeIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.

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Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. randevuda

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.

Ankara'daki maçlar



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyet



Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.